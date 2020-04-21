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Вячеслав Колосков: «Кто-то жонглирует туалетной бумагой, кто-то выпивает. Надо начинать тренироваться»

04:44
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возобновлении чемпионата России. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван до 31 мая.

— Главное, как быть самим футболистам, — цитирует Колоскова RT. -Можно составить расписание таким образом, чтобы команды играли через два дня на третий, но выдержат ли сами игроки такие нагрузки — вот в чем вопрос. По большому счету они уже долгое время не тренируются. Кто-то играет во дворе, кто-то жонглирует туалетной бумагой. Кто-то выпивает, как, например, в «Краснодаре». Мне кажется, чтобы начать в середине июня или июля, спортсменам уже надо начинать тренироваться. Нужно использовать любую возможность, чтобы завершить нынешний чемпионат. Тем более что УЕФА настаивает на этом и намерен доиграть еврокубки, хоть и в усечённом формате. Лишь самое неблагоприятное развитие ситуации способно заставить поменять решение.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/738909-koloskov-rpl-grafik

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