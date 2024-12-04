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Судейство

Сегодня, 14:28

Губернатор Самарской области Федорищев — о своем заявлении: «Я за базар отвечу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал, что доведет до конца дело о коррупции в российском футболе.

«Я на оперативном совещании подал заявление в МВД и Прокуратуру впервые в своей жизни и, как мне потом сказали, что далеко не многие губернаторы в принципе это делают, потому что это неудобно, надо опросы проходить. Я принял такое решение, мне один мой коллега сказал: «Слушая, ты то сказал, а потом отвечать придется». Прошу прощение за выражение, я за базар отвечу.

С безобразием нужно заканчивать. Мы должны очень четко понимать, что если мы отвечаем, к примеру те, кто финансируют профессиональный футбол, мы должны не портить жизнь миллионам ребят, которые видят это все, смотрят и понимают, что порядка там нет, честности нет. И думают, что я лучше пойду на экономический факультет вместо того, чтобы строить карьеру футболиста, потому что я не чей-то сын, и уж точно не готов идти в квазикорупционную составляющую, агентскую. Я со всем уважениям отношусь ко всем агентам, которые ведут свою деятельность порядочно, со всем уважениям ко всем судьям, судейский корпут на 99 процентов сплошь профессионалы», — сказал Федорищев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Позднее губернатор передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Вячеслав Федорищев. Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

Вячеслав Федорищев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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