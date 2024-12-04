Парфенов: «Зенит» в большей степени соперник сам себе»

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов отметил, кто является главным соперником «Зенита» в чемпионской гонке.

«Бывают такие игры, где думаешь, что 100-процентный результат, а он раз — и не такой. Конечно, это не умаляет заслуги «Крыльев».Футбол этим и прекрасен. Поэтому я и говорю, что «Зенит» — в большей степени соперник сам себе. Хотелось бы, чтобы у нас интрига до последнего сохранялась: боролись бы «Краснодар», «Спартак», «Локомотив»... Насколько интересной и интригующей была концовка прошлого чемпионата. Все бы с удовольствием посмотрели такую же концовку в этом сезоне, — сказал Парфенов «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые после 17-го тура лидируют в турнирной таблице, имея в активе 39 баллов, самарская команда находится на 10-м месте, набрав 18 очков.