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Сегодня, 14:35

Лещенко раскритиковал судейство в последних матчах «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в последних матчах «Динамо» в РПЛ.

«Смешно было: из 90 минут с «Ахматом» играли 60. Остальное время лежали на поле и делали вид, что что-то потянули. Симуляция самая настоящая, все же видно. Вбрасывают мяч, тянут время, ну какой футбол, какая-то самодеятельность, если говорить по-актерски. Да и «Ахмат» ничего не показал, только валялись на поле. А судья этому потворствовал. Выносите за пределы поля, что лежать там по пять минут.

Никто не ругает за то, что человеку ударили по ногам, серьезно травмирован. Но когда ты просто валяешься от нечего делать, это безобразие. Еще это дополнительное время, которое постоянно переигрывают.

Вот скажем наши корифеи, Карасев и прочие дают 7-8 минут дополнительного времени. В результате «Динамо» играет 99 минут (в матче 16-го тура против «Факела» (1:1)) и на последней секунде забивают мяч. Это просто чудовищно! Это безобразие! На что смотрит руководство федерации, я не знаю.

За это надо наказывать, приводить в порядок всю нашу футбольную систему. Волейболисты же играют и в топе в мире. Значит, можно что-то сделать. А здесь у нас не футбол, а какая-то богадельня. Тратят безумные деньги, миллиардные бюджеты, а где игра на такие средства, объясните мне? — сказал Лещенко.

«Динамо» с 32 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. 2 декабря бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) в 17-м туре.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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