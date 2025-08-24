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Федорищев о разгромном поражении «Крыльев Советов» от «Краснодара»: «Это урок для всех нас, не будем вешать нос»

Александр Абустин
корреспондент

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на разгромное поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара» (0:6) в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

«Это жизнь, это спорт. Мы никогда не отрицали что «Крылья» будут сплачиваться, усиляться, учиться у старших коллег и товарищей. Это урок для всех нас. Поговорим с ребятами, не будем вешать нос. «Крылья Советов» были и будут. Сегодняшний результат войдет в историю, он поставит для ребят фундамент для будущих побед. Спасибо что болеете за «Крылья», — сказал Федорищев.

«Крылья Советов» с 8 очками занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре РПЛ самарская команда 31 августа проведет выездной матч с «Локомотивом».

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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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