Федорищев о разгромном поражении «Крыльев Советов» от «Краснодара»: «Это урок для всех нас, не будем вешать нос»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на разгромное поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара» (0:6) в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

«Это жизнь, это спорт. Мы никогда не отрицали что «Крылья» будут сплачиваться, усиляться, учиться у старших коллег и товарищей. Это урок для всех нас. Поговорим с ребятами, не будем вешать нос. «Крылья Советов» были и будут. Сегодняшний результат войдет в историю, он поставит для ребят фундамент для будущих побед. Спасибо что болеете за «Крылья», — сказал Федорищев.

«Крылья Советов» с 8 очками занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре РПЛ самарская команда 31 августа проведет выездной матч с «Локомотивом».