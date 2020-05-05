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«Все вопросы к руководству клуба». Евсеев — о будущем Семина в «Локо»

15:00
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью Игорю Рабинеру на Youtube-канале «СЭ» заявил, что вопрос о будущем Юрия Семина нужно адресовать руководству «Локомотива».

— Мог бы я возглавить «Локомотив?» Это из области «если бы», — сказал Евсеев. — Я сейчас тренер «Уфы». У «Локо» тренер «Локо», у «Спартака» — «Спартака». У какой команды сейчас нет тренера?

Юрий Семин? Это не чужой для меня человек, с ним приятно было работать. Сейчас в карантинной паузе не созваниваемся, а вообще общаемся. Ситуация с Семиным в «Локо»? Все вопросы к руководству клуба. Я только слушаю и читаю. (Игорь Рабинер)

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