Чемпионат России, 11-й тур: расписание и трансляции всех матчей
17 октября, суббота
«Зенит» — «Сочи»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 14:00)
«Краснодар» — «Рубин»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 16:30)
«Локомотив» — «Уфа»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 16:30)
«Химки» — «Спартак»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 19:00)
18 октября, воскресенье
«Ротор» — «Тамбов»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 14:00)
«Арсенал» — «Урал»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 14:00)
ЦСКА — «Динамо»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 16:30)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.