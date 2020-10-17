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Чемпионат России, 11-й тур: расписание и трансляции всех матчей

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Динамо» Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Нападающий ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Динамо» Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

17 октября, суббота

«Зенит» — «Сочи»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 14:00)

Зенит — Сочи

«Краснодар» — «Рубин»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 16:30)

Краснодар — Рубин

«Локомотив» — «Уфа»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 16:30)

Локомотив — Уфа

«Химки» — «Спартак»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 19:00)

Химки — Спартак

18 октября, воскресенье

«Ротор» — «Тамбов»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 14:00)

Ротор — Тамбов

«Арсенал» — «Урал»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 14:00)

Арсенал Т — Урал

ЦСКА — «Динамо»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 16:30)

ЦСКА — Динамо

«Ростов» — «Ахмат»
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, 19:00)

Ростов — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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