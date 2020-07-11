Все футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед игрой с «Локомотивом»
11 июля 2020, 11:48
Футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана.
— Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Локомотивом», — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте «Уфы». — Результаты тестов на коронавирус у всей команды — отрицательные. Готовы к завтрашней игре.
Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Локомотивом».— ФК УФА (@UfaFc) July 11, 2020
Результаты тестов на коронавирус у всей команды — отрицательные. Готовы к завтрашней игре #ЛокоУфа! ? pic.twitter.com/7szAOH98BV
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+7 =5 -4 (14 - 8)
6.29
6.23
6.06
5.94
5.88
5.80
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