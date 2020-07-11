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Все футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед игрой с «Локомотивом»

11 июля 2020, 11:48
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Футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана.

— Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Локомотивом», — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте «Уфы». — Результаты тестов на коронавирус у всей команды — отрицательные. Готовы к завтрашней игре.

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Н Н Н В В
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