Все домашние матчи «Тамбова» пройдут без зрителей

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что клубы РПЛ могут обязать до конца сезона жить на своих базах и регламенте оставшихся домашних игр в РПЛ.

— Пребывание на базах действительно снизит риски заражения коронавирусом, — заявил Худяков. — Если лигу примет такое решение, будем находить возможность и жить на базе.

— На матч с «Зенитом» не допустят зрителей. На остальных домашних играх «Тамбова» будет действовать такой же режим?

— Да, поскольку мы выполняем решение правительства Нижегородской области из-за пандемии.

Напомним, что матч 25-го тура «Тамбов» — «Зенит» состоится 1 июля на стадионе «Нижний Новгород». Другие домашние встречи в этом сезоне РПЛ тамбовский клуб проведет 7 июля с «Ахматом» и 16 июля — с «Сочи». (Евгений Белоусов)