«Врываемся в новую рабочую неделю». Мотивация от «Спартака»

«Спартак» в своем Twitter опубликовал «гифку» того, как нападающий команды Эсекиэль Понсе празднует гол в ворота «Локомотива». Красно-белые победили со счетом 3:0 в 14-м туре чемпионата России.

— Врываемся в новую рабочую неделю. #МожноУлыбаться, — говорится в сообщении.

? Врываемся в новую рабочую неделю #МожноУлыбаться pic.twitter.com/0oqOCk2SAw — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 28, 2019

«Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в активе 18 очков.

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