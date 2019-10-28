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«Врываемся в новую рабочую неделю». Мотивация от «Спартака»

11:05
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«Спартак» в своем Twitter опубликовал «гифку» того, как нападающий команды Эсекиэль Понсе празднует гол в ворота «Локомотива». Красно-белые победили со счетом 3:0 в 14-м туре чемпионата России.

— Врываемся в новую рабочую неделю. #МожноУлыбаться, — говорится в сообщении.

«Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в активе 18 очков.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1188725474689716224

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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