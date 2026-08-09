Вратарь «Зенита» Адамов — о поражении от «Родины»: «Стыдно за этот результат»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал поражение от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«Тяжело оценивать. Понятное дело, что вообще стыдно за этот результат. Хочется поскорее его забыть и в следующих играх уже реабилитироваться. Что касается проблем с мотивацией, трудно сказать. Мы забили, миллион моментов создали и практически ничего не позволяли сопернику, а затем два момента — два гола. Трудно говорить, что там какой-то настрой был не тот. Потому что моменты были, в первом тайме уже могли делать комфортное преимущество», — цитирует Адамова РИА «Новости».

«Зенит» с 6 очками занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдет 16 августа и начнется в 14.30 по московскому времени.