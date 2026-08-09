Болельщики «Спартака» после дебюта Даку: «Русские и сербы — братья навек! Косово — Сербия!»

Болельщики «Спартака» начали скандировать кричалки после дебюта Мирлинда Даку за команду в матче против «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

На 68-й минуте Даку заменил Срджана Бабича при счете 1:2 в пользу «Краснодара». Большая часть болельщиков встретила форварда аплодисментами, но часть фанатов начала скандировать кричалки: «Русские и сербы — братья навек!» и «Косово — Сербия!».

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.