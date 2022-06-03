Вратарь «Спартака» Илья Свинов уйдет в аренду в «Факел»

Воронежский «Факел», выступающий в ОЛИМП-ФНЛ, арендует у московского «Спартака» вратаря Илью Свинова на сезон. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Подписать трудовое соглашение и объявить о трансфере голкипера клубы должны в самое ближайшее время.

21-летний Свинов перешел в московский клуб из воронежской команды в декабре 2021 года. Контракт со «Спартаком» рассчитан на четыре года. В весенней части чемпионата голкипер провел 3 матча за «Спартак-2».