Широков предложил Жиркову продолжить карьеру в «Балтике»

Бывший игрок сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем Юрия Жиркова в футболе.

«Трудно сказать, продолжит ли карьеру Жирков. Он уже почти год не играет. Три игры за «Химки» нельзя считать полноценной игрой. Решение всецело зависит от него. Жирков в ФНЛ? Вполне возможно. Думаю, только в одном он может продолжить карьеру. Насколько я знаю, у него тесные отношения с Калининградом. Может быть, там захочет продолжить или завершить карьеру», — сказал Широков «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Химки» не стали продлевать контракт с 38-летним российским защитником.