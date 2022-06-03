Умяров: «Если бы наши ярые фанаты ходили, то динамовской трибуны не было бы на финале»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» высказался о болельщиках клуба.

«Если бы наши ярые фанаты ходили, то динамовской трибуны и не было бы на финале. Даже при бойкоте три четверти стадиона заполнено нашими болельщиками — это невероятно! Это круто! Хочется, конечно, увидеть их (активных фанатов) поскорее, мы соскучились по ним, соскучились по кричалкам. Да, недавно мы виделись около стадиона, но это было определенная часть, а хочется видеть всех и на матчах. Надеюсь, они поскорее вернуться. Победа в Кубке и для них тоже, они невероятные!» — сказал Умяров «СЭ».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1. В Тинькофф Российской премьер-лиге «красно-белые» заняли 10-е место, набрав 38 очков в 30 матчах.