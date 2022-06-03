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Умяров: «Если бы наши ярые фанаты ходили, то динамовской трибуны не было бы на финале»

Умяров поделился мнением о болельщиках «Спартака»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» высказался о болельщиках клуба.

«Если бы наши ярые фанаты ходили, то динамовской трибуны и не было бы на финале. Даже при бойкоте три четверти стадиона заполнено нашими болельщиками — это невероятно! Это круто! Хочется, конечно, увидеть их (активных фанатов) поскорее, мы соскучились по ним, соскучились по кричалкам. Да, недавно мы виделись около стадиона, но это было определенная часть, а хочется видеть всех и на матчах. Надеюсь, они поскорее вернуться. Победа в Кубке и для них тоже, они невероятные!» — сказал Умяров «СЭ».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1. В Тинькофф Российской премьер-лиге «красно-белые» заняли 10-е место, набрав 38 очков в 30 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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