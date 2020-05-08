Максименко посадил дерево в честь своего прадеда, который участвовал в ВОВ

Голкипер «Спартака» Александр Максименко опубликовал новую фотографию в Instagram. 22-летний российский футболист посадил дерево и принял участие в международной акции «Сад памяти».

«9 мая — исторический праздник для нашей страны. 27 миллионов человек отдали свою жизнь ради нашего светлого будущего. Наш долг как молодого поколения — помнить подвиг наших предков. Надеюсь, я буду одним из миллионов человек, кто поддержит проект в память о героях», — подписал фото Максименко. Вратарь также написал о своем прадеде Дмитриии Ковалеве, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Родственник Максименко помог нашим войскам продвинуться в сторону Варшавы. За свой подвиг Ковалев был награжден орденом Отечественной войны II степени.