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Максименко посадил дерево в честь своего прадеда, который участвовал в ВОВ

21:27
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко опубликовал новую фотографию в Instagram. 22-летний российский футболист посадил дерево и принял участие в международной акции «Сад памяти».

«9 мая — исторический праздник для нашей страны. 27 миллионов человек отдали свою жизнь ради нашего светлого будущего. Наш долг как молодого поколения — помнить подвиг наших предков. Надеюсь, я буду одним из миллионов человек, кто поддержит проект в память о героях», — подписал фото Максименко. Вратарь также написал о своем прадеде Дмитриии Ковалеве, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Родственник Максименко помог нашим войскам продвинуться в сторону Варшавы. За свой подвиг Ковалев был награжден орденом Отечественной войны II степени.

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