Вратарь «Ростова» Песьяков оценил качество инфраструктуры на сборах в ОАЭ

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью корреспонденту «СЭ» оценил качество инфраструктуры на сборах в ОАЭ.

— Как вам условия здесь? Многие говорят, что здесь чуть ли не лучшее поле во всем Абу-Даби.

— Других я не видел, но условия и правда шикарные. Не знаю, что может быть лучше. Наверно, только Испания, она как-то роднее что ли. Столько времени там провели, под 35 дней там сборы проводили. С теплом вспоминаю, но здесь все условия, в том числе и погодные. Вечером вообще шикарно, утром бывает жарко, но в первой части дня у нас больше зал, поэтому достаточно комфортно. Грех жаловаться, да и виды шикарные.