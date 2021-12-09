Помазун: «Не загадываю, когда вернусь в ЦСКА. Мечтаю попробовать себя в Европе»

Выступающий на правах аренды за «Урал» вратарь Илья Помазун рассказал о мечте попробовать себя в английском футболе.

«Меня все устраивает в «Урале», а когда я вернусь в ЦСКА, не загадываю, — цитирует Помазуна Sport24. — Этого нет в мыслях — важнее выходить и как можно чаще играть на ноль, чтобы «Урал», как минимум, сыграл вничью. И прогрессировать самому. В этом смысле матчи с ЦСКА для меня такие же, как и все — ничего доказывать никому не хочу.

Мечта на сезон — занять как можно более высокое место с «Уралом». А на карьеру — попробовать себя в Европе, в других скоростях и вообще реалиях. Слышал разговоры про испанские клубы, но до конкретики так и не дошло — осталось просто интересом.

А так у меня мечта детства поехать Англию. Если будет предложение — рассмотрел бы".

В этом сезоне 25-летний Помазун провел 13 матчей.