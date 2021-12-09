Алия, бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, в интервью «СЭ» рассказала, как просила иранского футболиста выплачивать алименты.

«По поводу алиментов — я просила его показать документы о своих доходах. Но он их не предоставил, хоть и обещал, — сказала Алия «СЭ». — Поэтому в суде помимо установления отцовства мной также заявлено требование по алиментам. Так как он не предоставляет мне никаких справок о своих доходах, пусть уже суд определяет, что положено ребенку по семейному кодексу. На протяжении всего это времени с рождения дочери я надеялась, что мы сможем договориться мирно. Со своей стороны я сделала для этого все возможное. Я уверена, что он является отцом нашей дочери. Я в любой момент вместе с дочерью готова пройти все необходимые тесты. Если мы так и не сможем договориться мирно, я до конца буду отстаивать интересы дочери в суде».

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск на 26-летнего иранца с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин».

«Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Уверена, он отец нашей дочери». Первые слова бывшей девушки Азмуна