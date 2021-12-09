Бывшая девушка Азмуна: «Травля? Стараюсь не читать. Тест покажет кто чей ребенок»

Алия, бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, в интервью «СЭ» рассказала, как справляется с травлей после обращения в суд для установления отцовства и взыскания алиментов.

«Травля? Стараюсь не читать, пытаюсь как-то с этим справится, — сказала Алия «СЭ». — Не вижу никакой причины называть это выбиванием денег, потому что единственное, что я сейчас прошу, это ДНК тест. Тест же покажет, кто чей ребенок. Относительно теста уже будем общаться о выплате алиментов. Какое здесь выбивание денег? Естественно, он мне присылает какие-то суммы ежемесячно. Но эти практики и обусловлены тем, что он понимает, что это его ребенок. Он присылает деньги на содержание».

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск на 26-летнего иранца с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин».

«Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Уверена, он отец нашей дочери». Первые слова бывшей девушки Азмуна