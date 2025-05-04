Полузащитник «Зенита» Мостовой: «Соболев спокойно зашел в раздевалку. Все поздравили с дублем»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что все игроки команды поздравили в раздевалке нападающего Александра Соболева с дублем в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

— Соболев спокойно зашел в раздевалку. Все поздравили с дублем.

— Как вам его празднование, когда он коленями прокатился по газону?

— Ну, ладно бы он хоть сальто сделал, а так — не удивился. Главное, что не ударился, как в прошлый раз.

— Сейчас модно обсуждать судейство. Были ли какие-то странные решения от Карасева?

— Да все как обычно. Я думаю, сейчас это не самая сильная сторона в российском футболе. Спокойно уже отношусь. Ну, ошибки и ошибки.

В нынешнем сезоне 28-летний Соболев провел 21 матч за сине-бело-голубых в чемпионате России, отметившись тремя голами.