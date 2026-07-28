Губерниев: «Спартак» уже все признали чемпионом, а «Локомотив» критикуют. Пусть пройдет хотя бы пять туров»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением об игре «Спартака» и «Локомотива» в первом туре чемпионата России-2026/27.

Красно-белые победили «Родину» (3:0), железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

«У нас «Спартак» уже все признали чемпионом, «Локомотив» сыграл 1:1 с «Ахматом» — все сразу критикуют. Пусть пройдет хотя бы пять туров. Джикия провел один матч. Мы все стали супернетерпеливыми. Теперь по одному матчу возносим или принижаем.

Тот же «Ахмат» против «Локомотива» играл хорошо. Москвичи столкнулись с организованной командой, которая могла и вовсе победить. Не черти что играло против «Локомотива». Черчесов — молодец. По итогу — достаточно боевая ничья. Как проявит себя Джикия, мы узнаем в течении матчей пяти», — сказал Губерниев «СЭ».

Во втором туре чемпионата России-2026/27 «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом», а «Локомотив» встретится в гостях с махачкалинским «Динамо».