Вратарь Иван опроверг информацию об уходе из «Зенита» зимой

Бразильский вратарь «Зенита» Иван высказался о своей роли в питерском клубе.

— Как вы относитесь к своей роли, ведь вы — не первый номер «Зенита»?

— Спокойно. Для меня это первый опыт игры в европейском клубе. Знаки что есть лимит. Но я жду решения тренерского штаба и выполняю свою роль.

— В последние недели активно муссируются слухи о том, что якобы вы уйдете зимой. Плюс «Зенит» сейчас вернул вратаря Александра Васютина. Вы точно останетесь?

— Я не в курсе слухов. Возможно, это фейк — мой контракт заканчивается летом. Я предпочитаю не читать слухи о себе.

Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» летом этого года. В текущем сезоне он провел 592 минуты на поле за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах.