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Сегодня, 19:23

Вратарь Иван опроверг информацию об уходе из «Зенита» зимой

Гоша Чернов
Корреспондент
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Бразильский вратарь «Зенита» Иван высказался о своей роли в питерском клубе.

— Как вы относитесь к своей роли, ведь вы — не первый номер «Зенита»?

— Спокойно. Для меня это первый опыт игры в европейском клубе. Знаки что есть лимит. Но я жду решения тренерского штаба и выполняю свою роль.

— В последние недели активно муссируются слухи о том, что якобы вы уйдете зимой. Плюс «Зенит» сейчас вернул вратаря Александра Васютина. Вы точно останетесь?

— Я не в курсе слухов. Возможно, это фейк — мой контракт заканчивается летом. Я предпочитаю не читать слухи о себе.

Иван перешел в «Зенит» из «Коринтианса» летом этого года. В текущем сезоне он провел 592 минуты на поле за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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Германия

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26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

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