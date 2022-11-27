В «Динамо» опровергли информацию о согласовании контракта Захаряна с «Челси»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что полузащитник московского клуба Арсен Захарян согласовал контракт с «Челси».

«Мы не можем исключать возобновления истории с «Челси» зимой, я не могу комментировать информацию, которая появляется и будет появляться. По поводу его якобы контракта с «Челси», нам об этом ничего не известно, мы не давали разрешения на подобные контакты. Думаю, это из области слухов», — приводит слова Гафина ТАСС.

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 21 матче. 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.