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В «Динамо» опровергли информацию о согласовании контракта Захаряна с «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что полузащитник московского клуба Арсен Захарян согласовал контракт с «Челси».

«Мы не можем исключать возобновления истории с «Челси» зимой, я не могу комментировать информацию, которая появляется и будет появляться. По поводу его якобы контракта с «Челси», нам об этом ничего не известно, мы не давали разрешения на подобные контакты. Думаю, это из области слухов», — приводит слова Гафина ТАСС.

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 21 матче. 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

Источник: https://tass.ru/sport/16437711

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Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

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Полузащитник Башич не думает об уходе из «Оренбурга»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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