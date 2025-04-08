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8 апреля 2025, 19:35

Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с 39-летием

Алина Савинова

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился с теплыми словами к болельщикам, поздравившим его с днем рождения. Во вторник, 8 апреля, футболисту исполнилось 39 лет.

«В этот солнечный день хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, каждому человеку, который поздравил меня с днем рождения. Мне очень приятно. И теперь, наверное, только с годами я начал понимать, что действительно за моей спиной есть огромная армия болельщиков, без которой, я думаю, каждому футболисту, и мне тоже, будет очень тяжело в жизни», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Голкипер отметил, что собирается отмечать 39-летие в кругу семьи.

«Хотя праздника такого не получится, потому что немного все хвораем. Но ничего страшного, идем только вперед, идем вместе с вами», — добавил он.

Акинфеев выступает за ЦСКА с начала своей карьеры. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, по семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА. 6 апреля голкипер провел 900-й матч в карьере, выйдя на поле в игре 23-го тура РПЛ против московского «Динамо» (3:1).

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Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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