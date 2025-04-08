Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с 39-летием

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился с теплыми словами к болельщикам, поздравившим его с днем рождения. Во вторник, 8 апреля, футболисту исполнилось 39 лет.

«В этот солнечный день хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, каждому человеку, который поздравил меня с днем рождения. Мне очень приятно. И теперь, наверное, только с годами я начал понимать, что действительно за моей спиной есть огромная армия болельщиков, без которой, я думаю, каждому футболисту, и мне тоже, будет очень тяжело в жизни», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Голкипер отметил, что собирается отмечать 39-летие в кругу семьи.

«Хотя праздника такого не получится, потому что немного все хвораем. Но ничего страшного, идем только вперед, идем вместе с вами», — добавил он.

Акинфеев выступает за ЦСКА с начала своей карьеры. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, по семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА. 6 апреля голкипер провел 900-й матч в карьере, выйдя на поле в игре 23-го тура РПЛ против московского «Динамо» (3:1).