В «Пари НН» опровергли информацию о возможном назначении Адиева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможном назначении Магомеда Адиева новым главным тренером команды.

8 апреля инсайдер Иван Карпов сообщил, что Адиев может возглавить нижегородцев, если нынешнего главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко отправят в отставку.

«Пари НН» на данный момент не рассматривает никаких кандидатов на пост главного тренера команды. Появившаяся в инфопространстве «новость» о том, что команду может возглавить Магомед Адиев, не соответствует действительности.

Мы не вели переговоров с этим специалистом. Дискуссия о перестановках на посту главного тренера на текущий момент и особенно в преддверии матча с «Динамо» неуместна», — сказал Мелик-Гусейнов.

После 23 туров «Пари НН» с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда потерпела четыре поражения подряд в последних матчах.