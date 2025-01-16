Вратарь «Химок» Кокарев: «Нужно исправлять ситуацию в турнирной таблице»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах перед весенней частью сезона РПЛ.

«Отпуск провел отлично. Сейчас на сборах необходимо будет максимально набрать форму, приготовиться ко второй части сезона. А дальше нужно исправлять ситуацию в турнирной таблице РПЛ», — сказал Кокарев «СЭ».

«Химки» после 18-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.