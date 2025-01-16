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Сегодня, 12:17

Литвинов рассказал, кого бы мог сыграть актер Петров в фильме о «Спартаке»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Петров и Руслан Литвинов.
Фото соцсети

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос «СЭ» о встрече с известным актером Александром Петровым.

— Да так, просто спрашивал про отпуск. Недолго было, он ужинал с женой. Честно, я был в восторге. Был очень счастлив встретиться с ним и пообщаться.

— Если бы о нынешнем «Спартаке» снимали фильм, кого бы мог сыграть Петров?

— Да всех, мне кажется. (смеется) Он гений в своем деле.

Ранее Литвинов поделился фото с актером Петровым в своих соцсетях.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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