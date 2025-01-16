Литвинов рассказал, кого бы мог сыграть актер Петров в фильме о «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос «СЭ» о встрече с известным актером Александром Петровым.

— Да так, просто спрашивал про отпуск. Недолго было, он ужинал с женой. Честно, я был в восторге. Был очень счастлив встретиться с ним и пообщаться.

— Если бы о нынешнем «Спартаке» снимали фильм, кого бы мог сыграть Петров?

— Да всех, мне кажется. (смеется) Он гений в своем деле.

Ранее Литвинов поделился фото с актером Петровым в своих соцсетях.