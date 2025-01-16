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Сегодня, 11:53

Литвинов считает, что Угальде может заиграть в «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о потенциале нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

— Может ли Угальде заиграть в Англии или в «ПСЖ»?

— Спокойно, я думаю. Мне, если честно, очень нравится такой типаж нападающих. Понятное дело, первое время у него что-то не получалось и, может быть, надо было привыкнуть к стране, к футболу, который тут и к менталитету, который есть у русских футболистов. Сейчас он уже спокойно себя чувствует. Сами видели, что Манфред сделал осенью. Я правда верю, что он может заиграть в Европе и выступать в топ-команде.

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.

Манфред Угальде
Руслан Литвинов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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Пари НН – Акрон
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Краснодар – Кр. Советов
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

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