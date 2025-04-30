Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером российского футбола

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о нападающем команды Артеме Дзюбе.

«Конечно, разница в уровне команды большая между началом сезона и сейчас, после прихода Артема Дзюбы. Артем — истинный лидер, лидер всего российского футбола, поэтому, конечно, разница есть», — цитирует Тедеева ТАСС.

Дзюба стал игроком «Акрона» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний нападающий провел 20 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач.

Ранее форвард выступал за «Локомотив», «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Томь» и «Спартак».