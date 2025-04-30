Футбол
30 апреля, 09:21

Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером российского футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о нападающем команды Артеме Дзюбе.

«Конечно, разница в уровне команды большая между началом сезона и сейчас, после прихода Артема Дзюбы. Артем — истинный лидер, лидер всего российского футбола, поэтому, конечно, разница есть», — цитирует Тедеева ТАСС.

Дзюба стал игроком «Акрона» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне 36-летний нападающий провел 20 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач.

Ранее форвард выступал за «Локомотив», «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Томь» и «Спартак».

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
Заур Тедеев
  • napadenie

    да чего там принижать до российского? И турецкого, и азиатского. и европейского!

    30.04.2025

  • НВ

    этот все заигрывает с рукастым :stuck_out_tongue_winking_eye:, послушаешь потом, что скажет про тебя дрочер....:stuck_out_tongue_winking_eye: типа "тренеришка Тедеев ничего не решал, все делал я, руку не пожму никогда, потому что я теперь только Георгичу жму руку" :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    30.04.2025

