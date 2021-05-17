Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что команда готова к борьбе за медали

11:12
Теги:

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах команды в следующем сезоне.

«У нас молодая команда. Будем прогрессировать от игры к игре. Считаю, что «Динамо» способно бороться за еврокубки и даже за тройку. В нашем чемпионате спокойно. Надеюсь, следующий сезон будет таким», — заявил «СЭ» Лещук.

Победа над ЦСКА (3:2) не помогла «Динамо» подняться выше в турнирной таблице. Чемпионат клуб завершил на 7-м месте, оставшись ниже армейцев по разнице забитых и пропущенных мячей.

В этом сезоне 25-летний вратарь провел всего три матча в Тинькоф РПЛ. В прошлом сезоне на его счету было 8 игр в премьер-лиге.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Суперцарь, Голомен, блестящий Головин. Как оценили игру российского футболиста во Франции
Песков прокомментировал просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ
Гениальный способ выгула котов, не выходя из дома, попал на видео
Как улучшить качество секса — советы ученых

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы