Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что команда готова к борьбе за медали

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах команды в следующем сезоне.

«У нас молодая команда. Будем прогрессировать от игры к игре. Считаю, что «Динамо» способно бороться за еврокубки и даже за тройку. В нашем чемпионате спокойно. Надеюсь, следующий сезон будет таким», — заявил «СЭ» Лещук.

Победа над ЦСКА (3:2) не помогла «Динамо» подняться выше в турнирной таблице. Чемпионат клуб завершил на 7-м месте, оставшись ниже армейцев по разнице забитых и пропущенных мячей.

В этом сезоне 25-летний вратарь провел всего три матча в Тинькоф РПЛ. В прошлом сезоне на его счету было 8 игр в премьер-лиге.

(Севастиан Терлецкий)