Тедеско поблагодарил Федуна и Зарему за работу в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на прощальной пресс-конференции поблагодарил всех, кто работал с ним в московском клубе.

«Это был очень длинный и сложный сезон. И я не хотел уезжать, не сказав вам ничего. Рад, что клуб дал мне такую возможность собрать вас здесь. Если ты хочешь расти как человек, надо быть окруженным людьми, которые хотят помогать тебе расти. Мне повезло: в этом клубе и игроки, и стафф помогали мне во всем. Хотел бы поблагодарить в первую очередь владельца клуба. Впервые я встретил его в октябре 2019 года. С тех пор всегда чувствовал его поддержку — он всегда доверял мне. И это очень большой подарок. Он всегда хотел видеть мой рост. Также благодарю Зарему, мы знакомы с ней чуть меньше, но с момента знакомства она всегда помогала и мне, и команде, и всем решать большое количество вопросов. Также благодарю Томаса Цорна. Он тот человек, что привел меня сюда и дал мне возможность работать в «Спартаке». Он сделал все, чтобы решение приехать в Москву далось мне легко.



Благодарю персонал — это не только Макс и Андреас. Но всех людей, которые помогали мне в работе. Весь штаб и персонал команды. Рад, что Макс и Андреас доверились мне и поехали со мной. Спасибо тренерам по физподготовке — Владу, Саше и Рамилю. Никогда не видел, чтобы люди так интенсивно и упорно работали. Благодарю Глеба и Владимира — наш медицинский департамент. Были у нас и непростые дни. Каждый день начинался со встречи тренера с врачами: почему тот или иной игрок не может тренироваться, он нам нужен. Но общение было всегда открытое и честное — на благо «Спартака», — сказал Тедеско.

Немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. В чемпионате России-2020/21 «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.