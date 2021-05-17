Лещук о возможном уходе из «Динамо»: «Сидя вторым номером, трачу свое время»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в московском клубе.

— Ты завершал сезон в основе. Нет ощущения, что нужно куда-то уйти? Кажется, что ты готов...

— Мы обсуждали это с руководством. Говорил, что хочу играть, что надоело уже сидеть. Посмотрим, что будет летом. Считаю, что провел хорошую игру с «Локомотивом». В целом игру с ЦСКА оцениваю тоже положительно, хоть там и был второй гол, в котором мои действия были не совсем правильные. Надеюсь, что тренерский штаб как-то по-другому посмотрит на меня.

— Понимаешь, что своей игрой отобрал у «Локомотива» 30 миллионов евро за Лигу чемпионов?

— Могу скинуть реквизиты тем, кому они придут. Я не против (смеется).

— Допускаешь, что летом уйдешь в аренду или покинешь клуб?

— Да, вполне возможно, потому что мне хочется играть. Сидя вторым номером, просто трачу свое время. Конечно, мне бы очень сильно хотелось играть в «Динамо» и никуда не уходить, потому что это родной клуб, я здесь с детства. Но это футбол: чем дольше ты сидишь, тем хуже будешь становиться.

— Все знают ту историю, как в прошлом сезоне, когда Шунин травмировался, ты сказал ему спасибо. Он сам это рассказывал...

— Это он, наверное, подколол так. Мы шутили за пару недель до этого с доктором, что смогу сыграть, только если травма будет. Так получилось, что Антон получил повреждение и, возможно, где-то в шутку было сказано «спасибо». Честно говоря, даже не помню. Ему, видимо, больше запомнилось.

В этом сезоне 25-летний вратарь провел всего три матча в Тинькоф РПЛ. В прошлом сезоне на его счету было 8 игр в премьер-лиге.

(Севастиан Терлецкий)