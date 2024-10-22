Vprognoze: Виллиан Жозе может покинуть «Спартак» зимой
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть красно-белых в зимнее трансферное окно, сообщает Vprognoze.
По данным источника, 32-летний бразилец не оправдал ожиданий.
«Это произойдет в том случае, если Жозе не исправит ситуацию в клубе, а именно, не приведет себя в форму», — отмечает источник.
Жозе перешел в «Спартак» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В 11 матчах за красно-белых он забил 1 гол.
Источник: Vprognoze.ru
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|9
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|27
|
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|
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|11
|
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|4
|6
|8-20
|10
|
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|Оренбург
|12
|1
|5
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|8
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|0
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|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2
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