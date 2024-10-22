Vprognoze: Виллиан Жозе может покинуть «Спартак» зимой

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть красно-белых в зимнее трансферное окно, сообщает Vprognoze.

По данным источника, 32-летний бразилец не оправдал ожиданий.

«Это произойдет в том случае, если Жозе не исправит ситуацию в клубе, а именно, не приведет себя в форму», — отмечает источник.

Жозе перешел в «Спартак» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В 11 матчах за красно-белых он забил 1 гол.