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В Госдуме заявили, что нужно проработать идею объединения чемпионатов России и Белоруссии

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал идею объединения чемпионатов России и Беларуси по футболу.

«Беларусь — спортивная страна, там любят и понимают спорт. Там большие традиции, в том числе и футбольные. Мы все помним, как минское «Динамо» и БАТЭ блистали в еврокубках. Поэтому, в принципе, идея-то неплохая, но это должно пойти на пользу развития обеих стран. Но работы огромное количество. Много разных вопросов, которые необходимо решить.

И обязательно надо согласовать с УЕФА объединение чемпионатов России и Беларуси. Чтобы потом не получилось так, что нельзя в еврокубки. Все-таки все клубы мечтают играть в Лиге чемпионов, и мы тоже туда планируем вернуться», — сказал Свищев.

Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года. Белорусские команды проводят матчи международных турниров на нейтральной территории.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
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2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
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5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
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 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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