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Экс-защитник «Рубина» Харламов рассказал, как против него завели уголовное дело

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Бывший защитник «Рубина» Сергей Харламов заявил, что не может полностью раскрывать детали свои уголовного дела.

После завершения карьеры в 2004 году игрок занялся бизнесом, а в 2016-м подвергся аресту за финансовые махинации и был приговорен к тюремному сроку. Вышел на свободу в 2022-м году.
«11 марта 2015 года в офис нашей компании пришли вкладчики, чтобы забрать положенные им проценты. А там стоял человек из органов: «Компания закрыта. Это пирамида. Если хотите получить свои деньги — идите писать заявление». На основании этих заявлений нас потом и осудили.

Почему органы мной заинтересовались? У меня есть понимание ситуации. Но говорить об этом не вижу смысла. После тюрьмы я из смелого парня, которого ничего не пугало, превратился в человека, который опасается всего. Теперь всегда начеку — голова крутится на 360 градусов, все вижу, ко всему прислушиваюсь. Сейчас стараюсь вести тихую жизнь гражданина России. Так что и свое понимание событий оставлю при себе», — цитирует Харламова Sport24.

Бывший футболист выступал за «Рубин» в 1990-91 и в 1997-2004 годах.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
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ЦСКА – Факел
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26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
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