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Впервые за три года «Спартак» не выиграл шесть матчей чемпионата подряд

19:09
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«Спартак» в матче 13-го тура против «Рубина» (0:0) впервые с августа избежал поражения, но продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до шести встреч.

Более неудачный отрезок красно-белые выдавали только в 2004 году, когда под руководством Невио Скалы уступили в шести встречах кряду после чего поделили очки с «Кубанью». (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России

Сезон

Тренер

И

Н

П

М

2004

Невио Скала

7

1

6

4-16

2019/20

Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1)

6

1

5

3-8

2002-2003

Олег Романцев

6

2

4

5-9

2014/15-2015/16

Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1)

6

3

3

9-16

2005

Александр Старков

6

4

2

4-7

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Рубин

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер
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