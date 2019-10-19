Впервые за три года «Спартак» не выиграл шесть матчей чемпионата подряд

«Спартак» в матче 13-го тура против «Рубина» (0:0) впервые с августа избежал поражения, но продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до шести встреч.

Более неудачный отрезок красно-белые выдавали только в 2004 году, когда под руководством Невио Скалы уступили в шести встречах кряду после чего поделили очки с «Кубанью». (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России

Сезон Тренер И Н П М 2004 Невио Скала 7 1 6 4-16 2019/20 Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1) 6 1 5 3-8 2002-2003 Олег Романцев 6 2 4 5-9 2014/15-2015/16 Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1) 6 3 3 9-16 2005 Александр Старков 6 4 2 4-7

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