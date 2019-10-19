Впервые за три года «Спартак» не выиграл шесть матчей чемпионата подряд
«Спартак» в матче 13-го тура против «Рубина» (0:0) впервые с августа избежал поражения, но продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до шести встреч.
Более неудачный отрезок красно-белые выдавали только в 2004 году, когда под руководством Невио Скалы уступили в шести встречах кряду после чего поделили очки с «Кубанью». (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
2004
|
Невио Скала
|
7
|
1
|
6
|
4-16
|
2019/20
|
Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1)
|
6
|
1
|
5
|
3-8
|
2002-2003
|
Олег Романцев
|
6
|
2
|
4
|
5-9
|
2014/15-2015/16
|
Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1)
|
6
|
3
|
3
|
9-16
|
2005
|
Александр Старков
|
6
|
4
|
2
|
4-7
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