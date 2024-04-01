Впервые за четыре года в одном туре РПЛ никто из топ-6 не смог победить
22-й тур РПЛ оказался очень тяжелым для топ-6 лидеров чемпионата России. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» довольствовались ничьими с нижестоящими, «Краснодар» и «Локомотив» поделили очки, а «Динамо» и вовсе крупно уступило «Ростову».
Так получилось, что лучшую позицию из команд-победителей занимал «Рубин», шедший перед встречей с «Ахматом» на седьмой строчке. Это 11-й подобный случай с 2002 года, когда была учреждена РПЛ. Причем дважды — в 2008 и 2019 годах — без побед оставались первые десять команд, а в 2004-м успеха во втором туре добились занимавший 14-е место «Ротор» и «Кубань», которая делила 8-13-е места с группой из пяти клубов, начавших год с ничьей 0:0.
Из общего ряда выбивается шестой тур 2005 года. 23 апреля «Локомотив» сыграл вничью с «Амкаром», а четыре его соседа по лидирующей группе потерпели поражения. «Торпедо» же и вовсе не выходила в тот день на поле, ведь дерби с ЦСКА было перенесено на июль. Тур же попал в таблицу, поскольку черно-белые все-таки уступили, хотя и не в одни выходные с конкурентами.
Все случаи в истории РПЛ (с 2002 года), когда первые шесть команд не побеждали в одном туре
|
Сезон
|
Тур
|
Места
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-е
|
2-е
|
3-е
|
4-е
|
5-е
|
6-е
|
7-е
|
8-е
|
9-е
|
2003
|
23-й
|
ЦСКА
|
Рубин
|
Сатурн
|
Динамо
|
Зенит
|
Шинник
|
|
|
|
|
|
Сатурн (д) — 1:1
|
Торпедо (г) — 2:4
|
ЦСКА (г) — 1:1
|
Зенит (г) — 0:0
|
Динамо (д) — 0:0
|
Спартак (д) — 1:2
|
|
|
|
2004
|
2-й
|
Торпедо
|
Локомотив
|
Зенит
|
Динамо
|
Спартак
|
Сатурн
|
Кр.Советов
|
*
|
|
|
|
Алания (г) — 0:0
|
Амкар (д) — 0:0
|
Торпедо-Металлург (г) — 1:1
|
ЦСКА (д) — 1:1
|
Сатурн (г) — 2:2
|
Спартак (д) — 2:2
|
Ростов (г) — 2:3
|
|
|
2005
|
6-й
|
Зенит
|
Торпедо
|
Спартак
|
Сатурн
|
Динамо
|
Локомотив
|
|
|
|
|
|
Кр.Советов (г) — 0:3
|
*
|
Алания (г) — 1:2
|
Терек (г) — 0:1
|
Москва (д) — 0:2
|
Амкар (д) — 1:1
|
|
|
|
2007
|
9-й
|
Спартак
|
Москва
|
Зенит
|
ЦСКА
|
Динамо
|
Химки
|
|
|
|
|
|
ЦСКА (г) — 1:1
|
Спартак Нч (г) — 0:1
|
Кубань (г) — 1:1
|
Спартак (д) — 1:1
|
Томь (г) — 0:1
|
Сатурн (д) — 0:0
|
|
|
|
2007
|
12-й
|
ЦСКА
|
Спартак
|
Кр.Советов
|
Зенит
|
Москва
|
Локомотив
|
Динамо
|
Химки
|
|
|
|
Луч-Энергия (г) — 0:4
|
Спартак Нч (д) — 2:2
|
Кубань (д) — 2:3
|
Локомотив (д) — 1:1
|
Ростов (г) — 1:1
|
Зенит (г) — 1:1
|
Сатурн (д) — 1:1
|
Амкар (г) — 1:3
|
|
2008
|
14-й
|
Рубин
|
Амкар
|
Динамо
|
Спартак
|
Спартак Нч
|
ЦСКА
|
Локомотив
|
Кр.Советов
|
Терек
|
|
|
Терек (г) — 0:0
|
Зенит (г) — 0:2
|
Луч-Энергия (г) — 0:1
|
Локомотив (г) — 2:2
|
Кр.Советов (д) — 1:1
|
Москва (д) — 0:2
|
Спартак (д) — 2:2
|
Спартак Нч (г) — 1:1
|
Рубин (д) — 0:0
|
2010
|
30-й
|
Зенит
|
ЦСКА
|
Рубин
|
Спартак
|
Локомотив
|
Спартак Нч
|
Динамо
|
Томь
|
|
|
|
Кр.Советов (д) — 0:0
|
Амкар (г) — 0:0
|
Локомотив (г) — 0:0
|
Динамо (г) — 1:1
|
Рубин (д) — 0:0
|
Анжи (д) — 1:3
|
Спартак (д) — 1:1
|
Ростов (г) — 1:3
|
|
2016/17
|
8-й
|
Спартак
|
ЦСКА
|
Зенит
|
Амкар
|
Краснодар
|
Анжи
|
Терек
|
|
|
|
|
Уфа (д) — 0:1
|
Краснодар (д) — 1:1
|
Анжи (г) — 2:2
|
Кр.Советов (д) — 0:0
|
ЦСКА (г) — 1:1
|
Зенит (д) — 2:2
|
Арсенал (г) — 0:0
|
|
|
2016/17
|
18-й
|
Спартак
|
Зенит
|
ЦСКА
|
Терек
|
Краснодар
|
Амкар
|
|
|
|
|
|
Краснодар (г) — 2:2
|
ЦСКА (г) — 0:0
|
Зенит (д) — 0:0
|
Уфа (д) — 0:1
|
Спартак (д) — 2:2
|
Урал (г) — 0:1
|
|
|
|
2019/20
|
15-й
|
Зенит
|
Ростов
|
Локомотив
|
Краснодар
|
ЦСКА
|
Урал
|
Спартак
|
Кр.Советов
|
Рубин
|
|
|
ЦСКА (д) — 1:1
|
Краснодар (г) — 2:2
|
Уфа (г) — 1:1
|
Ростов (д) — 2:2
|
Зенит (г) — 1:1
|
Оренбург (д) — 1:2
|
Арсенал (д) — 0:1
|
Рубин (д) — 0:0
|
Кр.Советов (г) — 0:0
|
2023/24
|
22-й
|
Зенит
|
Краснодар
|
Динамо
|
ЦСКА
|
Локомотив
|
Спартак
|
|
|
|
|
|
Кр.Советов (г) — 1:1
|
Локомотив (г) — 1:1
|
Ростов (д) — 1:4
|
Сочи (г) — 2:2
|
Краснодар (д) — 1:1
|
Урал (д) — 0:0
|
|
|
* Еще пять команд, не сумевших победить во втором туре, делили 8-13-е места с добившейся успеха «Кубанью».
** «Торпедо» проиграло ЦСКА (0:2) в перенесенном матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5