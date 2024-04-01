Попов: «Роль тренера в «Краснодаре» не на первом месте»

Бывший нападающий ЦСКА и «Кубани» Денис Попов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«На мой взгляд, была очень яркая игра с обеих сторон. Каждая команда стремилась к победе, было обилие моментов. Игра практически без центра поля, быстрые атаки, одни, другие... Такой футбол нравится болельщикам. А для тренеров это адреналин, нервы, эмоции, валидол.

То, о чем мы говорим уже на протяжении нескольких лет как минимум: «Краснодар» — это «Краснодар», и роль тренера у него не на первом месте. Там есть четко выстроенная структура клуба, которую создал Галицкий, и она работает. Но все равно при Ивиче у них был, наверно, самый большой шанс побороться за чемпионство. И первую часть чемпионата они закончили на первом месте. Как было бы дальше весной с Ивичем, никто не знает, но шанс у них был большой", — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьи и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.