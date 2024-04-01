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Сегодня, 05:55

Попов: «Роль тренера в «Краснодаре» не на первом месте»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА и «Кубани» Денис Попов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«На мой взгляд, была очень яркая игра с обеих сторон. Каждая команда стремилась к победе, было обилие моментов. Игра практически без центра поля, быстрые атаки, одни, другие... Такой футбол нравится болельщикам. А для тренеров это адреналин, нервы, эмоции, валидол.

То, о чем мы говорим уже на протяжении нескольких лет как минимум: «Краснодар» — это «Краснодар», и роль тренера у него не на первом месте. Там есть четко выстроенная структура клуба, которую создал Галицкий, и она работает. Но все равно при Ивиче у них был, наверно, самый большой шанс побороться за чемпионство. И первую часть чемпионата они закончили на первом месте. Как было бы дальше весной с Ивичем, никто не знает, но шанс у них был большой", — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьи и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005605142_denis_popov__o_musaeve_rol_trenera_v_krasnodare_ne_na_pervom_meste
Денис Попов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Впервые за четыре года в одном туре РПЛ никто из топ-6 не смог победить
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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