Медведев: «Зенит» не буксует и не дает фору. «Зенит» — играет!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» не буксует и не дает фору. «Зенит» — играет! О том, кто буксовал, а у кого колеса отваливались будем разговаривать в конце чемпионата», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» с 41 очком продолжает лидировать в РПЛ.