Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал, как можно постараться предотвратить распространения коронавируса в командах.

— Контактный путь никто не отменял, футболисты тоже люди, и они общаются с родственниками, посещают магазины и аптеки. Сложно дать общую рекомендацию. Я не пессимист, но эти случаи заражения вряд ли будут последними в премьер-лиге. Мы живем в обществе и не на острове играем. Вопрос — когда и как может произойти инфицирование? Мы принимаем все меры для минимизации риска заражения. Уже называвшиеся самоконтроль и собственная ответственность — очень важные моменты. В ПФК «Арсенал» абсолютно все должны понимать, что собственное здоровье — это и здоровье окружающих.

— Было много разговоров, что, возможно, стоит перенять пример Англии, где изолируют инфицированного коронавирусом футболиста, но не всю команду.

— Такой точки зрения я придерживался до того момента, пока не вышло Постановление главного государственного санитарного врача России, и соответствующий пункт был внесен в регламент. Суть в том, что контактировавшие с больным изолируются на 14 дней — это закон. Все сотрудники Роспотребнадзора и органов здравоохранения ему следуют, никто не станет трактовать контактную группу иначе. Если на федеральном уровне произойдет изменение в виде исключений, РФС как-то донесет свои пожелания в оценке ситуации, тогда можно говорить об английском опыте в России.

— Изолировать всю команду логично?

— Если один человек заболел, получил положительный текст, это не проблема. Уверен, в любой команде РПЛ есть возможность изолироваться, проводить тестирование. Иначе возникает дилемма: или продолжать чемпионат, или останавливать его. Но пока в регламенте прописана 14-дневная изоляция.