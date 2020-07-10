Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что матч его бывшей команды в 28-м туре Тинькофф-чемпионата России против «Уфы» будет принципиальным для обоих клубов.

— Это крайне принципиальная игра для обеих команд, — цитируют «Известия» Наумова. — Им есть что доказывать, есть за что бороться. Одним надо удерживать позиции в борьбе за Лигу Европы, другим — за Лигу чемпионов. «Уфе» важно доказать, что уход Газизова не повлияет на команду. К тому же, их главный тренер Вадим Евсеев, как легендарный в прошлом футболист «Локо», наверняка захочет показать свою состоятельность бывшему клубу. Ведь не так давно Юрий Семин говорил, что хотел бы видеть после себя во главе команды кого-то из своих бывших подопечных и упоминал среди них Евсеева. Возможно, в глубине души Вадим не прочь доказать руководству «Локо», что он сильнее Николича.