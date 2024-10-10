Мусаев признан лучшим тренером сентября в РПЛ

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Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев признан лучшим тренером сентября в РПЛ.

За специалиста проголосовали девять из десяти экспертов. Владислав Радимов выбрал кандидатуру Михаила Галактионова («Локомотив»).

Помимо Мусаева и Галактионова на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо» Москва) и Заур Тедеев («Акрон»).

В сентябре «Краснодар» набрал 12 очков в 4 матчах.