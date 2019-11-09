Войо Чалов: «После второго удаления все закончилось»

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов оценил игру команды в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:2).

— В первом тайме мы быстро пропустили. Знали, что «Спартак» начнет агрессивно, но пропущенный мяч был связан с нехваткой концентрации. Во втором тайме начали играть как можем, и, если бы не было красной карточки, думаю, смогли бы отыграться. После второго удаления все закончилось. Хорошо, что не пропустили еще два-три. Мы впервые играли схему с тремя центральными защитниками — хотели ее попробовать. Это хорошая модель, но, если получаешь гол на третьей минуте, никакая схема не сработает. (Игорь Рабинер)

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