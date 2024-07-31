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Израильский полузащитник Глейзер: «Нравится играть в «Пари НН» и жить в Нижнем Новгороде. Здесь прекрасные люди»

Полузащитник Глейзер рассказал, что ему нравится играть за «Пари НН»
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от жизни в России.

«Мне нравится играть в «Пари НН» и жить в Нижнем Новгороде. Здесь прекрасные люди, которые очень хорошо и по-доброму относятся ко мне. У команды замечательная поддержка со стороны болельщиков, они всегда подбадривают нас. Также мне нравится сам город, он очень красивый», — сказал Глейзер «СЭ».

27-летний Глейзер перешел в «Пари НН» из греческого клуба «ОФИ Крит» летом 2024 года. В сезоне РПЛ-2024/25 футболист провел 1 матч, не отличившись результативными действиями.

«Пари НН» после двух туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.

РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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