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Сегодня, 12:40

Полузащитник «Пари НН» Глейзер: «У РПЛ достаточно высокий уровень даже без участия в еврокубках»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Перед переездом в Россию я общался со многими своими знакомыми, которые мне рассказали об этой стране. Они говорили исключительно хорошие вещи как о стране, так и о городе. Если говорить об РПЛ, то у лиги достаточно высокий уровень даже без участия в еврокубках. Здесь я могу развиваться и улучшать свои игровые качества», — сказал Глейзер «СЭ».

Глейзер перешел в «Пари НН» из греческого клуба «ОФИ Крит» летом 2024 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел 1 матч и не отличился результативными действиями.

«Пари НН» после 2 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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