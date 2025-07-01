Воспитанник и скаут ЦСКА Кодзаев умер в 27 лет

Пресс-служба ЦСКА сообщила о смерти воспитанника и сотрудника клуба Георгия Кодзаева.

Ему было 27 лет. Сообщается, что его не стало после длительной болезни.

«Гоша работал скаутом в селекционном отделе клуба. Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем.

Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», — говорится в сообщении.

Кодзаев занимался в академии ЦСКА, после чего выступал за владикавказский «Спартак», московский «Арарат» и «Столицу». В 2021 году он завершил карьеру и стал скаутом в ЦСКА.