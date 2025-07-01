В «Пари НН» рассказали, где команда может провести первые домашние матчи сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, где команда может провести первые домашние матчи сезона-2025/26 в связи с ремонтом на домашнем стадионе в Нижнем Новгороде.

«У нас есть несколько вариантов. Один из них Саранск, но не скажу, что приоритет, но это близко к городу, комфортно. Остальные — Казань и Москва», — цитирует Мелик-Гусейнова ТАСС.

В прошедшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ и уступил «Сочи» (2:1, 0:2) в стыковых матчах за место в РПЛ. Несмотря на это, нижегородцы продолжат выступать в высшем дивизионе — они заменят «Химки», которые не прошли лицензирование для участия в РПЛ.