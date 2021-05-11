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«Воспитали второго иуду». Фанаты «Спартака» раскритиковали Глушенкова и не ждут его обратно

09:00
10 мая. Москва. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Максим Глушенков наносит удар ногами Айртону. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 мая. Москва. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Максим Глушенков наносит удар ногами Айртону. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков, выступающий в этом сезоне за «Химки» на правах аренды, получил много гневных комментариев от болельщиков после матча с красно-белыми (1:2) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

21-летний футболист был удален на 37-й минуте за фол против Айртона. Он стал автором единственного мяча «Химок» в этой игре.

Спартак — Химки

senya88: «Ждали обратно в Спартак, теперь спасибо, не надо. Тащи химки в борьбе за выживание»

valeriyfcsm: «Не возвращайся в Спартак, чёрт»

den_rw: «Всегда относился к тебе с симпатией. С голом понятно, это твоя работа. Но удар Аиртона, лайк Идову про судей. Прям разочарование ( Максим, вам в Спартак возвращаться. Задумайтесь над своим поведением»

alexandr_fcsm72: «После сегодняшних обнимашек с #8 не хочу видеть в СМ тебя. Почитай фанат1к.много интересного узнаешь»

alexandr_fcsm: «Перед Айртоном немешало бы извиниться»

poke.r_face: «Воспитали второго ИУДУ!! Не возвращайся в Спартак!!! Показал себя»

danielcornerofficial: «Максим, прямо сейчас вы забили гол своей команде, Спартаку. Я болею за Спартак с 88-го. Да, для Спартака это нехороший гол. Но я очень за вас рад! У вас всё будет отлично. Скоро вы вернётесь в Спартак. Я желаю вам Здоровья и Успехов в Спартаке»

stotskiy_ivan: «Возвращайся назад в Спартак — лавку полировать»

a_sidorkin95: «Ребят, не налетайте так на него, только после крестов парень восстановился и тут ему а колено прилетает, вот и психанул. Если извинится, я думаю никаких проблем не будет»

_captain_charisma_: «Надеюсь больше не увижу тебя в Спартаке! Всегда относился к тебе с симпатией, но сегодня ты все перечеркнул своими мерзкими поступками! Оставайтесь с Мирзовым в Химках, вполне Ваш уровень»

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