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Мирзов ответил болельщику «Спартака», которому не понравился лайк о предвзятом судействе

09:11
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий за «Химки» на правах аренды, написал личное сообщение болельщику красно-белых, которому не понравился его лайк под постом защитника химчан Брайна Идову о предвзятом судействе.

«Ну что вы, му..чки, тоже лайкнули эту ересь. Удачи вам в «Химках» и других пердях», — написал болельщик в комментарих в Instagram.

«Слышишь, ты, лицо дебила, м...ка в зеркало увидишь, а если тебе что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина, я тебе предоставлю шанс», — написал Мирзов в личных сообщениях, которое опубликовано в Telegram-канале «У Кузьмича».

Напомним, что «Спартак» в матче 29-го тура РПЛ победил «Химки» со счетом 2:1. Победный гол был забил на 89-й минуте.

«Химки» играли в меньшинстве с 37-й минуты после прямой красной карточки Максиму Глушенкову, который также выступает за химчан на правах аренды из «Спартака».

Кроме того, первый гол в этой встрече красно-белые забили с пенальти.

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